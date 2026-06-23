Erkan Baş’tan NATO gözaltılarına tepki: 'Ankara’yı açık hava hapishanesine çevirdiler'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinde Ankara'da yapılan gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir toplantı olsa bu kadar baskıya, saldırıya, sert müdahalelere ihtiyaç duymazlar. NATO zirvesi; Gazze ve İran halkına dönük yıkımın nasıl sürdürüleceğinin, emekçilere nasıl daha fazla yoksulluk ve sefalet dayatılacağının konuşulacağı bir toplantı olduğu için Ankara’yı bir açık hava hapishanesine çeviriyorlar. Suçluluk psikolojisinin yansıması…

Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu küresel ihanetin duyulmasına, tepki çekmesine engel olamazlar. Saray Rejimi, Trump ve dostlarının huzuru için halkımıza zulmetmekten vazgeçmelidir. Gözaltına alınan tüm devrimcilerle dayanışma duygularımızı paylaşıyor, hepsinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."