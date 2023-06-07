Erkan Baş'tan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Can Atalay' açıklamasına tepki!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 07.06.2023 - 17:39

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yeni kabinede Adalet Bakanlığı görevine getirilen Yılmaz Tunç'un, Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM YOK"

Erkan Baş, Can Atalay ile ilgili "Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor" açıklamasında bulunan Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da.

2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi?

4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor?"

1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay’da.

2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi?

4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı’na aday olabiliyor? https://t.co/nKFVKw75rS — Erkan BAŞ (@erkbas) June 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Tunç, TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına Can Atalay ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır."