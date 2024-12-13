'Erdoğan’ın emireri’ demişti, beraat etti: İfade özgürlüğü kararı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:21

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:32

Kadın örgütleri, barolar ve siyasi partiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden (İstanbul Sözleşmesi) çekilmesini 2022’de Danıştay’a taşımıştı.

Danıştay’da bu davalara bakan heyetin içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP döneminde 1. Hukuk Müşavirliği görevindeyken 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay’a atanan ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin davalara bakan Lütfiye Akbulut’un bulunması ise tepkilere neden olmuştu. Sözleşmeden geri çekilinmesine ilişkin yürütmenin durdurulması talebi ise Akbulut’un da aralarında olduğu 3 Danıştay üyesi tarafından reddedilmişti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Bu karara başta avukatlar olmak üzere toplumun her kesiminden tepkiler yükselmişti. Bu kapsamda o dönem Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) MYK üyesi olan ve çekilmeye karşı açılan davaların avukatlarından Doğan Erkan, sosyal medya hesabından Akbulut’a yönelik “Erdoğan’ın emireri” ifadesini kullanarak eleştirirken, Akbulut hakkında da “reddi hâkim” talebinde bulundu.

Erkan’ın bu eleştirisine yönelik Akbulut da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı. Ardından başsavcılık, Erkan’ın “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan ifadesinin alınması talimatını verdi.

‘HİYARARŞİK BAĞI TANIMLADIM’ DEMİŞTİ

Bu gelişmeler kapsamında Av. Erkan hakkında 2 yıla kadar hapsin istendiği davanın ilk duruşması 10 Temmuz’da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz sanık Erkan, bu duruşmada; “Ortada kadın-erkek eşitliğini kabul etmeyen bir tutum vardır. Erdoğan ile müşteki arasında siyasi hiyerarşik bir bağ var. Hâkimlerin içselleştirdikleri bir emireri durumu vardır. Hâkim oraya bağlı hissettiği için o iradeye uygun karar vermiştir. Müşteki görevini yapmıştır. Emireri ifadem hakaret değildir. Hiyerarşik bir bağı tanımladım” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Davanın, son duruşması 11 Aralık’ta aynı mahkemede görüldü. Tutuksuz sanık Av. Erkan’ı Kadın Dayanışma Vakfından, Çağdaş Hukukçular Derneği’nden, Hukukçu Dayanışması topluluğundan oluşan bir avukat komitesinden kadın avukatlar savundu. Erkan ve avukatları son durşmada da önceki savunmalarını tekrarladı. Hakim, son sözünü sorduğunda ise Erkan, “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz" dedi. Hakim, Erkan’ın sözlerinin ifade ve eleştiri özgürlüğü kapsamında kaldığı kanaatiyle beraatine karar verdi.

‘İKİ AÇIDAN DA AMACIMIZA ULAŞTIK’

Karar hakkında gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Erkan, “Temel derdimiz İstanbul Sözleşmesi’nde çekilme halinin tam bir anayasa ihlali olduğunu anlatmaktı. Keza yüksek hakim savcıların Tayyip Erdoğan tarafından atanmasının, kendilerinin bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürür nitelikte olduğu eleştirisi yapmaktı. İki açıdan da amacımıza ulaştık. Umarız Akbulut, hukukçuluk nosyonundan bir nebze nasiplenerek eleştiri özgürlüğü kavramını öğrenmiştir. Bu kararı bozdurmak için siyasi gücü harekete geçirmeyi tercih etmezse...” dedi.