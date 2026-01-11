Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü

Erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü

11.01.2026 19:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen erkeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri