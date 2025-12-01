Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erkek dehşeti... Eşiyle tartıştı, evini ateşe verdi!

1.12.2025 18:54:00
İHA
Diyarbakır'da eşiyle tartışan şahıs, evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında ikamet eden çift arasında tartışma çıktı.

Eşine sinirlenen şahıs, daha sonra evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşinin yaktığı ateşi söndürmeye çalışan kadının ise eli yandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

 

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

