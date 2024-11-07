Erkek şiddeti durmuyor... Barışma teklifini kabul etmeyen kadını av tüfeği ile vurdu!

Kozan ilçesinde Ali A. adlı fail, barışma teklifini kabul etmeyen Ayşe B.'yi av tüfeği ile vurdu. Kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan faili arama çalışmaları sürüyor.

Erkek şiddeti durmuyor... Barışma teklifini kabul etmeyen kadını av tüfeği ile vurdu!
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DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:01

Adana'da 7 yıl birlikte yaşadığı Ali A.'dan (39) ayrılan tarım işçisi Ayşe B. (34), başka bir eve taşındı.

Edinilen biligye göre; Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali A., olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan fail Ali A., Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı. Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali A. tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

FAİL ARANIYOR

Saldırgan kaçarken, kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. 


Etiketler: #Adana #av tüfeği #saldırı #Kadın

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