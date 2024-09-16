Malatya’da erkek şiddeti… Kadını yaralayıp, intihara kalkıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde T.P., evde çıkan tartışma sırasında birlikte yaşadığı G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

Malatya’da erkek şiddeti… Kadını yaralayıp, intihara kalkıştı
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:24

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Polatdere Mahallesinde meydana geldi. T.P. ve birlikte yaşadığı G.U., oturdukları evde tartışmaya başladı. 

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında iddiaya göre T.P., tabanca ile eşi G.U.’ya ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın yere yığılırken, T.P. bu kez aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. 

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde dini nikahlı çiftin yaralı olduğu belirlendi. 

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #erkek şiddeti #Malatya #intihar

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