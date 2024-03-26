Erkeklerin 'bekarlığa veda partisini' kabul etmeyen işletmeye ayrımcılık yasasından ihlal cezası verildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kalabalık erkek grubu oldukları gerekçesiyle rezervasyon talebini reddeden eğlence mekanına, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:04
Erkeklerin 'bekarlığa veda partisini' kabul etmeyen işletmeye ayrımcılık yasasından ihlal cezası verildi
Abone Ol google-news

TİHEK'in kararına göre, evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Eğlence mekanına 8 erkek gelecekleri bilgisini veren A.Ö, "Sadece erkek müşterilerden oluşan grupların rezervasyon taleplerinin kabul edilmediği" yanıtını aldı. Bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

YAZIŞMALAR DELİL OLARAK SAYILDI

Şikayetçi, işletmeyle yaptığı telefon yazışmalarının ekran görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüdeki yazışmalarda işletmenin, rezervasyon talebi sonrası "Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim" ifadesini kullandığı görüldü.

A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum" karşılığı verildi.

İnceleme kapsamında yazılı görüşü talep edilen eğlence mekanı, işletmelerinde etnik köken, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden her müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, başvuranın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Görüşte, mekanın ailelerin ve kadınların daha çok rağbet gösterdiği bir yer olması, sadece erkeklerden oluşan kalabalık grupların içkinin de tesiriyle kadın misafirlere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun tecrübe edilmesi ve bu konuya ilişkin şikayetlerin olması üzerine rezervasyonlarda titiz davranıldığı anlatıldı.

Kadın ağırlıklı gruplara ve ailelere öncelik verildiği belirtilen görüşte, çok kalabalık olmayan erkek gruplarına da rezervasyon yapıldığı öne sürüldü.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.


para haberleri para cezası haberleri idari para cezası haberleri

İlgili Haberler

Trump'ın 454 milyon dolarlık para cezası 175 milyon dolara indirildi

Trump'ın 454 milyon dolarlık para cezası 175 milyon dolara indirildi
Kaçak tavuk taşımaya para cezası

Kaçak tavuk taşımaya para cezası
Üyeleri işten çıkarılan BİRTEK-SEN'e bir de Bakanlık'tan para cezası

Üyeleri işten çıkarılan BİRTEK-SEN'e bir de Bakanlık'tan para cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!
Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Kuvars ocağı görüntüsünde altın madeni!

Kuvars ocağı görüntüsünde altın madeni!
Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı
'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı