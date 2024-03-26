Erkeklerin 'bekarlığa veda partisini' kabul etmeyen işletmeye ayrımcılık yasasından ihlal cezası verildi

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:04

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:04

TİHEK'in kararına göre, evlilik öncesi arkadaşlarıyla kutlama yapmak isteyen A.Ö, İzmir'deki bir eğlence mekanında rezervasyon yaptırmak istedi. Eğlence mekanına 8 erkek gelecekleri bilgisini veren A.Ö, "Sadece erkek müşterilerden oluşan grupların rezervasyon taleplerinin kabul edilmediği" yanıtını aldı. Bu gerekçeyle rezervasyon talebi reddedilen kişi, cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

YAZIŞMALAR DELİL OLARAK SAYILDI

Şikayetçi, işletmeyle yaptığı telefon yazışmalarının ekran görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüdeki yazışmalarda işletmenin, rezervasyon talebi sonrası "Sadece erkek alamıyorum maalesef efendim" ifadesini kullandığı görüldü.

A.Ö'nün, "Kadınlar da aynı şekilde rezervasyon yaptığında bunu mu söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine ise "Hayır, konseptimiz kadın müşterilerimize yönelik olduğu için sadece erkek veya erkek çoğunluğu olan kalabalık grupları da alamıyorum" karşılığı verildi.

İnceleme kapsamında yazılı görüşü talep edilen eğlence mekanı, işletmelerinde etnik köken, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden her müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirterek, başvuranın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Görüşte, mekanın ailelerin ve kadınların daha çok rağbet gösterdiği bir yer olması, sadece erkeklerden oluşan kalabalık grupların içkinin de tesiriyle kadın misafirlere karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunun tecrübe edilmesi ve bu konuya ilişkin şikayetlerin olması üzerine rezervasyonlarda titiz davranıldığı anlatıldı.

Kadın ağırlıklı gruplara ve ailelere öncelik verildiği belirtilen görüşte, çok kalabalık olmayan erkek gruplarına da rezervasyon yapıldığı öne sürüldü.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, işletmeye, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 bin lira idari para cezası verdi.