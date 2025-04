Ermenistan'ın Türkiye ile normalleşme özel temsilcisi Rubinyan: 'Barış anlaşmasının tarihi ve yeri için yanıt bekliyoruz'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:04

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:16

Ermenistan'ın Türkiye ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Cumhuriyet'e Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin demeç verdi.

Kısa bir süre önce barış anlaşmasının metni üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Rubinyan, "Ermeni tarafı olarak Azerbaycan tarafına, barış anlaşmasının imza tarihi ve yeri konusunda istişarelerde bulunmayı teklif ettik. Şu anda olumlu bir yanıt bekliyoruz. Durum şu an itibarıyla bu şekilde. Anlaşma metninin kabul edilmiş olması çok önemli bir gelişme ve biz bunu bölgemizde barışa ulaşmak için büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" dedi.

'SİYASİ İRADEYE BAĞLI'

Halkının barışa inandığını belirten Rubinyan, "Umuyorum ki Azerbaycan halkı da barış istiyordur. Ancak şu an itibarıyla her şey Azerbaycan liderliğinin siyasi iradesine bağlı. Çünkü dediğim gibi, Ermenistan barış anlaşmasını bir an önce imzalamaya hazır" ifadelerini kullandı.