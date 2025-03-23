Gürcistan, Ermenistan'ı darmaduman etti: Uluslar Ligi'nde yükseldi!

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Ermenistan'ı 6-1 mağlup ederek adını B Ligi'ne yazdıran takım oldu.

Gürcistan, Ermenistan'ı darmaduman etti: Uluslar Ligi'nde yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:36

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, Ermenistan'ı konuk etti.

Boris Paichadze Dinamo Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Gürcistan 6-1'lik skorla kazandı.

ADINI BİR ÜST LİGE YAZDIRDI

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 27'de Otar Kiteishvili, 14 ve 35'te Georges Mikautadze, 23'te Giorgi Chakvetadze ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Ermenistan'ın tek golünü ise 48'de Edgar Sevikyan attı. 

Toplamda 9-1'lik skor elde eden Gürcistan, adını B Ligi'ne yazdırdı.


Etiketler: #Gürcistan #Ermenistan #uefa uluslar ligi

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