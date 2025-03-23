Gürcistan, Ermenistan'ı darmaduman etti: Uluslar Ligi'nde yükseldi!
Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Ermenistan'ı 6-1 mağlup ederek adını B Ligi'ne yazdıran takım oldu.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, Ermenistan'ı konuk etti.
Boris Paichadze Dinamo Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Gürcistan 6-1'lik skorla kazandı.
ADINI BİR ÜST LİGE YAZDIRDI
Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 27'de Otar Kiteishvili, 14 ve 35'te Georges Mikautadze, 23'te Giorgi Chakvetadze ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
Ermenistan'ın tek golünü ise 48'de Edgar Sevikyan attı.
Toplamda 9-1'lik skor elde eden Gürcistan, adını B Ligi'ne yazdırdı.
Etiketler: #Gürcistan #Ermenistan #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Morais'ten Mourinho sözleri: Biz aslında kardeş gibiyiz
- Robinho'nun hapis yaşamı gündem oldu!
- Gürcistan, Ermenistan'a gol oldu yağdı!
- Juventus'un yeni hocası belli oldu!
- Budapeşte'de ilk düdük çaldı!
- Karşıyaka'nın düşüşü sürüyor: Üst üste 11. mağlubiyet!
- Lemina oynadı: Gabon deplasmanda kazandı!
- Kaptan Eda Erdem'den adalet çağrısı!
- Ferhat Arıcan altın madalya kazandı!
- Kadınlar Türkiye Kupası sahibini buldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İBB Başkanı'na tutuklama kararı
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ercan Saatçi serbest bırakıldı... İlk açıklama!
- 'Kayyum' sorusuna yanıt verdiler!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması
- 'Yandaş medya boykot' sloganı yayını kestirdi!
- Özgür Özel İmamoğlu'nun talebini açıkladı!