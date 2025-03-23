Gürcistan, Ermenistan'ı darmaduman etti: Uluslar Ligi'nde yükseldi!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:36

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:36

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Gürcistan, Ermenistan'ı konuk etti.

Boris Paichadze Dinamo Arena'daki mücadeleyi ev sahibi Gürcistan 6-1'lik skorla kazandı.

ADINI BİR ÜST LİGE YAZDIRDI

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri, 4 ve 27'de Otar Kiteishvili, 14 ve 35'te Georges Mikautadze, 23'te Giorgi Chakvetadze ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Ermenistan'ın tek golünü ise 48'de Edgar Sevikyan attı.

Toplamda 9-1'lik skor elde eden Gürcistan, adını B Ligi'ne yazdırdı.