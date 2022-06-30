Erol Evcil yeniden sahnede: Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:47

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Erol Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, önce mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadiyle kira kontratı imzalanıyor. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünleri piyasaya satılıp gelirler Evcil'in grup şirketleri hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.

KDV kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.

Herhangi bir tahsilat yapılamadığı için de kamu alacağı tahsili engellenmiş oluyor. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü söyleniyor.

YAKLAŞIK '4 MİLYAR ZARAR' İDDİASI

Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıkan Evcil'in bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.

Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.

NESİM MALKİ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ

1986'da turizm şirketi kuran Evcil daha sonra da iplik işine girdi. Bir dönem "Zeytin Kralı" olarak anıldı. "Kara para aklamak" ve "organize suç örgütü yönetmek"ten tutuklandı.

1995'te Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak" suçlarından toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi.

Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edildi.