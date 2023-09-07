Erol Manisalı Bodrum Dibeklihan’da anılacak
Cumhuriyet Gazetesi'nin unutulmaz yazarlarından Prof. Dr. Erol Manisalı için Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde bir anma gecesi düzenlenecek. Gecede Manisalı’nın eşsiz ve paha biçilmez bir koleksiyon olarak kabul edilen bastonlarından da bir seçki sergilenecek.
29 Ekim 2022'de yaşamını yitiren gazetemizin 25 yıllık köşe yazarı, Prof. Dr. Erol Manisalı için bir çok konferans verdiği Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde yarın anma gecesi düzenleniyor.
Prof. Dr. Erol Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü sahibi Uluç Tezer ve gazeteci Fatih Bozoğlu tarafından “Erol Manisalı’nın Ardından” ismiyle gerçekleşecek olan anma gecesinde Manisalı’nın yakın dostları gazetemiz yazarı Zeynep Oral, 1997-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ve tiyatro sanatçısı Dilek Türker konuşmacı olarak katılacak.
Anma gecesine katılan Erol Manisalı’nın dostları da anılarını paylaşabilecekleri “Erol Manisalı’nın Ardından” anma gecesinde Barış Tan Bozoğlu’na verdiği son röportajı da izlenecek. Diğer yandan eşsiz ve paha biçilmez bir koleksiyon olarak kabul edilen Erol Manisalı’nın bastonlarından da bir seçki yine Dibeklihan’da sergilenecek.
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