Erpiliç’in pisliği, hamile kadını hastanelik etti

Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde faaliyet gösteren Erpiliç firmasına ait tavuk fabrikasının atıkları, köylülerin hayatını kabusa çevirdi.

Fabrikadan Büyüksu Deresi’ne bırakıldığı iddia edilen zehirli atık sular, çevrede ağır bir kokuya sebep olurken, Doğancı köyünde yaşayan hamile bir kadın kokudan etkilenerek hastanelik oldu.

Günlerdir devam eden kirlilik ve dayanılmaz koku nedeniyle köy sakinleri evlerinde cam dahi açamadıklarını söylerken, yetkililerin tüm şikayetlere rağmen kalıcı bir çözüm üretmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Cezalar kesiliyor ama fabrika aynı şekilde devam ediyor, kimse Erpiliç’e dokunamıyor" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

"MAHALLELİ OLARAK HİÇBİR EVDE CAM AÇAMIYORUZ"

Eşinin, pis kokudan dolayı hastanelik olduğunu dile getiren Şahin Dönmez, "Şikayetimiz var. Doğancı köyünün içinden geçen dereye, Erpiliç tavuk fabrikası pisliklerini salıyor. Mahalleli olarak hiçbir evde cam açamıyoruz. Eşim hamile, 10 gündür hastanelerdeyiz. Kokudan dolayı, mide bulantısı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE GECELERİ KİRLİ SUYU DEREYE BIRAKIYORLAR"

Kesilen cezalara rağmen dereyi kirlettiklerini söyleyen Dönmez, "Dereden tamamen kan akıyor, tavuk pislikleri akıyor. Belediye, valilik ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gittik. Hiç kimse bir çözüm üretmiyor. Cezalara rağmen halen daha devam ediyorlar. Özellikle geceleri kirli suyu dereye bırakıyorlar. Yaz döneminde normalde burada su olmaz. Onlar oradan atık sularını saldıklarını için bu derede su var" dedi.

"KİMSE ERPİLİÇ’E BİR ŞEY YAPAMIYOR"

Hamile eşini mecburiyetten ailesinin yanına gönderdiğini ifade eden Şahin Dönmez, "Eşimin rahatsızlığı devam ediyor. Ailesinin yanına gönderdim, mecbur olarak. Kokudan duramadığı için gönderdim. Bu işe çözüm bulamadık. Fabrikanın yukarısına arıtma tesisi kurmuşlar. Havuz oluşturmuşlar, oradaki suyu buraya bırakıyorlar. Şuan zehir akıyor burada. Bu dereden numuneler alındı. Kimse Erpiliç’e bir şey yapamıyor" şeklinde konuştu.

"NEFES ALAMIYORUZ BİZ BURADA"

Kötü kokudan dolayı nefes alamadıklarını söyleyen Nuray Aslandaş, "Evim dereye çok yakın ve kokudan dolayı çok rahatsızız. Cam açamıyorum, kokudan duramıyoruz. 5 sene öncesine kadar benim oğlum derede balık tutuyordu. Kirliliğin nedeni Erpiliç. Gece pislik salınıyor. Nefes alamıyoruz biz burada. Bu derede kuşlar bile su içemiyor. Şikayetçiyiz. Daha öncede defalarca şikayet ettik. Adamlar geliyorlar köprünün üzerinden fotoğraf çekip gidiyorlar. Buna da gözümle şahit oldum" diye konuştu.

Erpiliç fabrikasının arıtma havuzu da görüntülendi.