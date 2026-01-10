Erzincan’da 328 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 328 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Merkezde 59, Refahiye’de 32, Çayırlı’da 18, Kemah’ta 40, Otlukbeli’nde 5, İliç’te 58, Kemaliye’de 28, Tercan’da 65 ve Üzümlü’de 23 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması amacıyla 14 greyder, 3 dozer, 10 loder, 7 beko loder ve 1 bıçaklı kamyon ile birlikte 92 kişilik ekip sahada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği, hava şartlarının elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiği öğrenildi.