Erzincan depremi ne zaman oldu? Erzincan depremi kaç büyüklüğünde oldu? Erzincan depreminde kaç kişi öldü?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Erzincan Depremi gündeme geldi. Peki, Erzincan depremi ne zaman oldu? Erzincan depremi kaç büyüklüğünde oldu? Erzincan depreminde kaç kişi öldü?
Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olan Erzincan Depremi gündem oldu. Erzincan depremi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra 20. ve 21. yüzyılda Türkiye coğrafyasında gerçekleşmiş depremler arasında en çok can kaybı ile sonuçlanan deprem oldu. Yurttaşlar, Erzincan Depremi'nin ne zaman ve kaç şiddetinde olduğunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...
ERZİNCAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939'da gerçekleşti.
ERZİNCAN DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
Erzincan Depremi, merkes üssü Erzincan Ovası olmak üzere, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana geldi.
ERZİNCAN DEPREMİ'NDE KAÇ İNSAN ÖLDÜ?
Deprem sonucunda resmî rakamlara göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla insansa yaralandı.
ERZİNCAN DEPREMİ'NDE KAÇ BİNA YIKILDI?
Erzincan Depremi'nde, 116 bin 720 bina tamamen yıkıldı.
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