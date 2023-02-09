Formula 1 pilotlarından depremzedelere destek mesajı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:34

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:34

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken Formula 1 pilotları Türkiye paylaşımında bulundu. Özellikle Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yardım kampanyası başlatması dikkat çekti.

CARLOS SAINZ

Ferrari'nin İspanyol pilotu Sainz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'den gelmeye devam eden haber ve görüntüler dehşet verici. Tüm düşüncelerim ve dualarım etkilenen herkes ve kurbanların aileleri ile."

LECLERC

Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc de Türkiye'ye yardım için sosyal medya hesabından Ahbap Derneği'nin IBAN numarasını paylaştı. Leclerc'in bu hareketi alkış aldı.

LEWIS HAMILTON

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton depreme karşı duyarlı davranan sporcular arasında yer aldı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, yardım kampanyası başlattığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

GEORGE RUSSELL

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell da paylaşımda bulunan pilotlar arasında yer aldı. İngiliz pilot depremzedeler için barınak, yiyecek ve hijyen malzemesi ihtiyacına dikkat çekti. Russell ayrıca bağış toplanan adresi paylaştı.

MARC MARQUEZ

6 kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, deprem bölgesi için bağış kampanyalarına destek istediği bir paylaşımda bulundu.

MICK SCHUMACHER

Formula 1'de geçen sezon Haas takımında mücadele eden ve aynı zamanda efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher paylaşımda bulundu.

Alman pilot şu ifadeleri kullandı:

"Yıkıcı depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'deki insanların hislerini paylaşıyorum. Kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç bir durum."

ESTEBAN OCON

Fransız formula 1 pilotu Esteban Ocon, depremin ilk gününde Türk bayrağı emoji paylaşarak dikkat çekmişti.