İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.
Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Afet bölgesinde yurttaşların ihtiyaçlarının kaldırılması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.
Öte yandan HDP milletvekilleri de bir yıllık maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklarını duyurmuştu.
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