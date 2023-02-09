İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.

ANKA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
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Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Afet bölgesinde yurttaşların ihtiyaçlarının kaldırılması adına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.

Öte yandan HDP milletvekilleri de bir yıllık maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklarını duyurmuştu.



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