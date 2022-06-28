Erzincan İliç'te ekokırım suçu sürüyor! 'İnsanları ölüme götürüyorlar'

28 Haziran 2022 Salı, 17:42

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanür borularının sızıntı yaptığı haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yoğun tepkiler sonrası açıklama yapan maden şirketi, "dökülen siyanür miktarının yaklaşık 8 kg olduğunu ve hemen temizlendiğini" iddia etti.

Siyanür solüsyonunun doğaya, canlılara ve insanlara olan zararlarını Metalurji Mühendisi Cemalettin Küçük ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman Cumhuriyet'e anlattı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, konuyla ilgili şunları söyledi:

"SÖYLEDİKLERİ RAKAM GERÇEKLERİN YÜZDE BİRİ"

"Bunun 8 kilogram olduğunu tespit etmek çok afaki. Bu solüsyon çok hızlı buharlaşıyor dolayısıyla buldukları rakam gerçeklerin yüzde biridir. İnsan üzerinde, baş ağrısından ölüme kadar götüren ve kanserojen etkisi olan bir kimyasal. Toprağın oluşumu yıllarca yıl alıyor, toprak kaybı da söz konusu. Yer altında bir su kaynağı var, yalnız topraktan değil sularımızdan da oluyoruz. Komple bir ekosistem etkileniyor. Bu bir ekokırım suçudur. Fırat'ın uluslararası mecrasını düşündüğünüzde bu uluslararası bir suç niteliği bile taşıyabilir. Peki suçlu kim? Yalnızca maden şirketi mi? Buna izin verenler de suçludur. Siyasi irade de buna göz yummuştur."

"KESİLEN CEZA VERDİKLERİ YIKIMIN YANINDA HİÇBİR ŞEY"

Bu sermaye biriktirme hırsı uğruna bunun daha fazla ve daha hızlı buharlaşabilmesi için orada dehşet projeler uyguladılar. Bu dehşet projeleri aylarca uygulayarak oradaki halkı, canlıları ve doğayı buna mağruz bıraktılar. 100 derecede buharlaşmıyor üstelik, bizim yaşam ortamımızda da buharlaşabilen bir şey. Yine de daha hızlı buharlaştırmak için hacim kazandırma yoluna gitmişlerdir. Bu gözlerimizin önünde işlenen suçun ne kadar dehşetli olduğunun kanıtıdır. Kesilen 16 milyonluk ceza verdikleri yıkımın yanında hiçbir şey.

"KASTAMONU'YA YAĞAN YAĞMURUN O BÖLGEYE YAĞDIĞINI BİR DÜŞÜNÜN!"

Geçen aylarda Cumhuriyet TV'de de Çöpler Altın Madeni'nde yapılan çevre felaketleri hakkında konuşan Metalurji Mühendisi Cemalettin Küçük, şunları aktardı:

"Maden sahasında şu an bakır, gümüş, altın birlikte çalışıyor. Toprağın sıyrılması, bitkilerin ortadan kaldırılmasından başlayıp, patlatma işlemine daha sonra bundan kaynaklanan sorunlara kadar uzayan bir süreç. Patlatılan bölgenin maden çukuru olarak açılması onun yeraltı sularına etkileri de var. Bunlara ne kadar kapalı sistem derse desinler kimyasal kullanılıyor. Burada hidroklorik asitle birlikte kavurma yapılıyor, buradan çıkan atıklarda köylerin yakınındaki atık havuzuna gönderiliyor. Sızıntının söz konusu olduğu ve buharlaşma ile doğaya karıştığı çok açık ve net.





Siyanür gazı hem havuzdan genel olarak İliç alanından sürekli olarak buharlaşma söz konusu. Bu buharlaşma havaya yayıldıktan sonra ortamda yağmur suyuyla birlikte hidrojen siyanür gazı olarak doğada kendini bulacak. Yüzlerce kilometre ileride bir yere çöker bu gaz, orada canlıları anında öldürür, anlamazsınız bile. İliç'teki insanlar siyanür gazının gelmesiyle yavaş yavaş farkederler şu an onu farkedemiyorlar. Tıpkı 2006'da Eşme'de gerçekleşen siyanür zehirlenmesi gibi. Bu zehirlenme her gün sigara içmek gibi bir şey, akut bir zehirlenme olmadığı için farketmiyorlar. Hele ki tesiste çalışan işçiler daha vahim bir durumda. Burada anlattıklarımız daha binde biri bile değil. Gelecekte çok daha vahim felaketler çıkacak, derhal bu tesisler kapatılmalı. Kastamonu'ya yağan yağmurun şu an o bölgeye yağdığını bir düşünün."

Küçük, tesisteki buharlaşmanın durdurulmadığını da sözlerine ekledi.