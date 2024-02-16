Erzincan İliç'te maden faciası... Bakan Bayraktar son durumu aktardı: 'Toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçtik'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:57

Güncelleme: 16.02.2024 - 12:22

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Son olarak Bakan Bayraktar, bölgede arama çalışmalarına dair son durumu paylaştı.

Bayraktar, "Yoğun bir şekilde elimizdeki tüm teknik imkanları kullanarak işçi kardeşlerimizin olabileceği lokasyonları tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz bazı lokasyonlar var şimdi oraya yönelik çalışma başlatılacak" dedi.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Bakan Bayraktar ayrıca, "Halk sağlığını veya personeli tehdit edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz. Kaldırılan toprağı nerede emniyetli bir şekilde depolayacağımıza dair araştırmalarımıza başladık. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Temel önceliğimiz kurtarma çalışmalarıdır" diye konuştu.

ÇATLAK İDDİASINI DOĞRULADI

"Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu doğru mu?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" şeklinde konuştu.

Bayraktar ayrıca heyelan riskinin de kısmen devam ettiğini kaydetti.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J. R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

BAZI NOKTALARDA METAL YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.