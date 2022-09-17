Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.24’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde yerin 6.84 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Subaylık için nikâh koşulu
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı