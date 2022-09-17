Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

(İHA)
17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:53
Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.24’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde yerin 6.84 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.


Erzincan deprem

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