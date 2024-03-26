Erzincan’da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Erzincan’da akraba olan iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavga büyüyünce tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:06
Erzincan’da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, bugün(26 Mart) iftara az bir süre kala Ersevenler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurt ailesinden akrabalar arasında çocukların tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgaya her iki aileden de büyüklerin karışması üzerine arbede yaşandı. Tüfekten çıkan saçmalardan ve bıçak darbelerinden olayda toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastane de güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi

Mimarı ölünce gizemi 141 yıldır çözülemedi
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 26 Mart 2024 Salı 16. gün iftar menüsü
Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'

Rusya Uzmanı Aydın Sezer Moskova'daki terör saldırısını değerlendirdi: 'Türkiye derhal açıklama yapmalı'
Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’

Canlı yayında kocası hakkında dedikleri ağızları açık bıraktı: ‘Ayakta başka yatakta başka’
İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…
Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım

Koç Holding'den Bangladeş'e dev yatırım
Esenyurt’ta doğalgaz borusu patladı

Esenyurt’ta doğalgaz borusu patladı