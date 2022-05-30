Erzincan’da göçük: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
Erzincan’da inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan bir otelin arka kısmında çalışma yapan Mehmet Ali Koyun ve Medet Kotan isimli iki işçi göçük meydana gelmesi üzerine enkaz altında kaldı. Yaralı işçiler, yurttaşlar ve olay yerine sevk edilen ilgili ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görgü tanığı bir vatandaş, “Otelin arka kısmında inşaat alanına bakan bölümde çalışma yapıyordular. Bir anda göçük olunca altında kaldılar. Birisinin kolu, bacağı kırıldı. Hemen koşup kurtarmaya çalıştık” dedi.
Öte yandan, polis olay yerinde inceleme yaparken savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.
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