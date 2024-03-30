Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:26

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:26

Erzincan merkez Fatih Mahallesi 729 sokak üzerinde alınan bilgiye göre, pikap ile Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.