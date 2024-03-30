Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:26
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
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Erzincan merkez Fatih Mahallesi 729 sokak üzerinde alınan bilgiye göre, pikap ile Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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