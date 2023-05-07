Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kimdir? Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hangi partiden?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 20:30

Güncelleme: 07.05.2023 - 20:51

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde "Erzurumlu hemşehrilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" açıklamasını yaparak yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun paylaştığı videoda meydana Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin çekildiği görülüyor. Erzurum'da, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı düzenlendi

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na Erzurum’da yapılan taşlı saldırı sonrasında Erzurum Valisi ve Erzurum Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Mehmet Sekmen, evli ve dört çocuk babası.

MEHMET SEKMEN'İN SİYASİ YAŞAMI

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak çalıştı.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AKP İstanbul Milletvekili oldu. TBMM’de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu’nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento’da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum’un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019’da yıllarında yapılan yerel seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.