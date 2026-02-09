Erzurum'da kar yağışı: 775 mahalle yolu kapandı

Son 1 haftayı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçiren Erzurum'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı. Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı kırsalda da etkili oldu.

Gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde 775 kırsal mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

ÇIĞ UYARISI

Erzurum'da kar yağışının devam edeceği bildirilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı geçeceğini açıkladı.

Meteoroloji yeni yağışlar sonrası çığ uyarısında da bulunarak, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğitimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.