Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu!

Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu!

2.09.2025 08:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu!

Erzurum'da sazlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı aktarıldı.

D100 karayolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyulan sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı dalgıç timince yapılan aramada sazlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

"SUYUN ÜZERİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU"

İş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede duyduğu sesler üzerine durumu polise haber verdiklerini söyledi.

Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu" dedi.

Image

İlgili Konular: #Erzurum #ceset #sazlık

İlgili Haberler

Ceset kuyuda bulunmuştu: 2 kişi tutuklandı!
Ceset kuyuda bulunmuştu: 2 kişi tutuklandı! İstanbul'un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Konteynerin üstünde ceset bulundu: İnşaatta çalışan işçinin olduğu ortaya çıktı
Konteynerin üstünde ceset bulundu: İnşaatta çalışan işçinin olduğu ortaya çıktı İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki konteynerin üzerinde bir ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenildi.
Esenler'de şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu!
Esenler'de şüpheli ölüm: Bahçe katında ceset bulundu! Esenler'de bir bina sakini, bahçe katında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polise bildirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına darbe aldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.