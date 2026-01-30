Erzurum'da şüpheli kadın ölümü: 3. kattan 'düşüp' hayatını kaybetti

Erzurum'da 3'üncü kattan 'düşen' kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan 45 yaşındaki Ülkühan A, iddiaya göre cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.
Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.