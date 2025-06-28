Erzurum'da taşocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taşocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaşamını yitirdi.

Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taşocağında saat 11.00 sıralarında göçük oluştu. Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı çıkarılan işçi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.