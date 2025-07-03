Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde deprem meydana gelmesinin ardından bölgedeki fay hatları ve deprem riskli ilçeleri merak edildi. Peki, Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum 'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?
ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgeleri arasında yer alan Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun ve Ordu, 2. derece deprem kuşağında bulunuyor.
ERZURUM FAY HATLARI VE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER
Fay hattı geçen yerler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor. İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Yakutiye
Palandöken
Aziziye
Karayazı
Pasinler
Horasan
Narman
Tortum
Uzundere
Olur
Oltu
Şenkaya
Köprüköy yer aldı.