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Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?

Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?

3.07.2025 09:07:00
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Haber Merkezi
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Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?

Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından, bölgedeki fay hatları ve risk durumu yeniden gündeme geldi. Peki, Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum 'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?

Dün Erzurum'un Hınıs ilçesinde deprem meydana gelmesinin ardından bölgedeki fay hatları ve deprem riskli ilçeleri merak edildi. Peki, Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum 'un deprem riski taşıyan ilçeleri hangileri?

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgeleri arasında yer alan Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun ve Ordu, 2. derece deprem kuşağında bulunuyor.

ERZURUM FAY HATLARI VE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

Fay hattı geçen yerler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor. İkinci derece riskli bölgeler arasında ise Yakutiye

Palandöken

Aziziye

Karayazı

Pasinler

Horasan

Narman

Tortum

Uzundere

Olur

Oltu

Şenkaya

Köprüköy yer aldı.


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