Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurum'un plaka kodu ne? Erzurum'un plaka numarası kaç? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzurum'un plaka kodu ne? Erzurum'un plaka numarası kaç? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri...

14.08.2025 14:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erzurum'un plaka kodu ne? Erzurum'un plaka numarası kaç? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzurum’un plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Erzurum ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Erzurum plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ERZURUM'UN PLAKA KODU NEDİR?

Erzurum’un plaka kodu 25 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Erzurum’da araç plakaları, 25 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Erzurum Plaka Kodunun Anlamı

Erzurum’un plaka kodu olan 25, Türkiye’de alfabetik sıralama sistemine göre belirlenmiştir. 25 sayısı, hem şehir kültüründe hem de plakalarda Erzurum’un simgesi haline gelmiştir.

Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Erzurum’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Aşkale    25 AC, 25 AE
Aziziye    25 AZ, 25 AA
Çat    25 C, 25 CA
Hınıs    25 H, 25 HA
Horasan    25 HO, 25 HR
İspir    25 İ, 25 IP
Karaçoban    25 KA, 25 KB
Karayazı    25 KY, 25 KZ
Köprüköy    25 KÖ
Narman    25 N, 25 NA
Oltu    25 O, 25 OL
Olur    25 OR
Palandöken    25 P, 25 PA
Pasinler    25 PS, 25 PN
Pazaryolu    25 PY
Şenkaya    25 Ş, 25 SE
Tekman    25 T, 25 TE
Tortum    25 TO, 25 TR
Uzundere    25 UZ
Yakutiye    25 Y, 25 YA

İlgili Konular: #türkiye #Erzurum #Plaka