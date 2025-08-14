Erzurum'un plaka kodu ne? Erzurum'un plaka numarası kaç? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri...

Erzurum plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ERZURUM'UN PLAKA KODU NEDİR?

Erzurum’un plaka kodu 25 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. Erzurum’da araç plakaları, 25 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Erzurum Plaka Kodunun Anlamı

Erzurum’un plaka kodu olan 25, Türkiye’de alfabetik sıralama sistemine göre belirlenmiştir. 25 sayısı, hem şehir kültüründe hem de plakalarda Erzurum’un simgesi haline gelmiştir.

Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Erzurum’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Aşkale 25 AC, 25 AE

Aziziye 25 AZ, 25 AA

Çat 25 C, 25 CA

Hınıs 25 H, 25 HA

Horasan 25 HO, 25 HR

İspir 25 İ, 25 IP

Karaçoban 25 KA, 25 KB

Karayazı 25 KY, 25 KZ

Köprüköy 25 KÖ

Narman 25 N, 25 NA

Oltu 25 O, 25 OL

Olur 25 OR

Palandöken 25 P, 25 PA

Pasinler 25 PS, 25 PN

Pazaryolu 25 PY

Şenkaya 25 Ş, 25 SE

Tekman 25 T, 25 TE

Tortum 25 TO, 25 TR

Uzundere 25 UZ

Yakutiye 25 Y, 25 YA