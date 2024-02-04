Erzurum ve Kars'ta yerleşim yerlerinin yolu açıldı

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 102 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:46
Erzurum ve Kars'ta yerleşim yerlerinin yolu açıldı
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Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 98 yerleşim yerinin yolunda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlandı.

Kars'ta da dün ulaşıma kapanan 4 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.


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