Erzurum ve Kars'ta yerleşim yerlerinin yolu açıldı
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 102 yerleşim yerinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 98 yerleşim yerinin yolunda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlandı.
Kars'ta da dün ulaşıma kapanan 4 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Ekiplerin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
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