Erzurum'da AVM'de patlama: 6 yaralı

Erzurum’da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 08:02
Erzurum'da AVM'de patlama: 6 yaralı
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Erzurum'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

İşyerinde hasar oluşturan patlama sonrası meydana gelen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangından etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis iş yerinde güvenlik önlemi aldı.


Erzurum AVM patlama

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