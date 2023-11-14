Erzurum'da AVM'de patlama: 6 yaralı
Erzurum’da bir kafede sıkışan gazın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erzurum'da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
İşyerinde hasar oluşturan patlama sonrası meydana gelen yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangından etkilenen 6 kişi 112 ekiplerince tedavi altına alındı. Yangın sonrası polis iş yerinde güvenlik önlemi aldı.
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