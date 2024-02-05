Erzurum'da kar ve tipi... 25 yerleşim yerine ulaşım yok
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi, kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
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