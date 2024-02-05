Erzurum'da kar ve tipi... 25 yerleşim yerine ulaşım yok

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:00

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar ve tipi, kırsaldaki 25 mahallenin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.