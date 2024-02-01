Düzce'de heyelan... 10 köye ulaşım kapandı
Düzce'de Beyköy beldesi ile Akçakoca ilçelerinde 2 bölgede meydana gelen heyelanlar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte önceki akşam etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyü yolu ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü yolunda dün heyelan meydana geldi.
Çınardüzü köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle aralarında Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Esmahanım köyü yolundaki heyelan nedeniyle hem bu köye hem de Uğurlu köyüne de ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, 10 köye ulaşımın sağlanması için alternatif yol güzergahları oluşturmaya başladı.
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