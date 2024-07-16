Erzurum'da sel: 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü. Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:34
Erzurum'da sel: 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi!
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Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu.

Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu.

Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi.

Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.


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