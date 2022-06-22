Erzurum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Erzurum'un Tortum ilçesi Güzelyayla geçidinde, TIR'la çarpışan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Erzurum- Tortum karayolunun Güzelyayla geçidinde meydana geldi.
Erzurum’dan Tortum istikametine gitmekte olan Emre Gökçe yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı TIR, karşı yönden gelmekte olan Faruk Beyazbulut’un kullandığı 25 FY 782 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ile yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkışarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi, otopsi için Tortum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Beyazbulut ve Özdemir’in Erzurum’da mobilyacılık yaptıkları öğrenildi.
TIR sürücüsü Emre Gökçe jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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