Eşarbını makineye kaptırdı: 17 yaşındaki çocuk işçi yaşamını yitirdi

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Yıldızbaş Soğuk Hava Deposu’nda çalışan Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Hosseını’nın çalıştığı sırada başörtüsünün plastik enjeksiyon makinesine dolanmasıyla meydana geldi. Durumu fark eden işçiler hemen yardıma koşarak yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Zahra Hosseını, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zahra Hosseını’nın ölümüyle birlikte, bu yıl Türkiye genelinde çalışırken hayatını kaybettiği tespit edilebilen çocuk işçi sayısı 91’e yükseldi.