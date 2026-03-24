Esat Hâl ‘Tasarım Pazarı’ ile başkentlileri ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Esat Hâl’i yenileyerek yeniden başkentlilere kazandırdı. Ankara’da kültür ve sanatın yeni merkezi olarak kapılarını açan Esat Hâl, ikinci haftasında teras katında kurulan “Tasarım Pazarı”yla yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Yerel tasarımcıların ürünlerini sergileyerek satışa sunduğu stantları sadece bir günde 5 bin kişi ziyaret etti. Etkinliğe ilişkin bilgi veren ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, eski semt hâlinin kültür ve sanat hâline dönüştürüldüğünü belirterek “Bir zamanların semt hâlini, kültür ve sanat hâline dönüştürdük. Kadim, Anadolu kültürlerinden biri olan imece kültürünün de çağdaş bir formülünü görüyoruz aslında Esat Semt Hâl’inde. Ankara Kültür olarak da bizler bunun devamlılığı için, sürdürülebilir bir model olması için elimizden geleni yapıyoruz. Teras katında şu anda bir Tasarım Pazarı var ve Esat Hâl’inde onların sayesinde de hayat başlamış oldu. Bugün yaklaşık 5 bin kişiyi ağırladı. Bu bizim için de oldukça gurur verici” dedi.

Kült Kavaklıdere Sahne Sanatları Etkinlik Koordinatörü Ceren Özcan ise “Esat Hâl’interas katındayız. Burada hem bir kafemiz var hem de bir etkinlik alanımız var. Hem sahne sanatları etkinlikleri, konserler, tiyatro oyunları, stand-up gösterilerini ağırlamak için hem de böyle Tasarım Pazarı gibi Ankaralılarla yerel üreticileri buluşturabileceğimiz etkinliklere alan açacak bir yer olarak tasarlandı. Onun dışında toplantılara veya çeşitli işbirliklerine de açık bir alan” diye konuştu.