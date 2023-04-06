Esenboğa Havalimanı'nda ulaşım krizi: Ankara Büyükşehir Belediye otobüslerine içeri giriş yasağı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 19:34

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 20:17

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin dolması ve hizmet vermeyecek olması nedeniyle hızla harekete geçti.

EGO Genel Müdürlüğü, 5 Nisan (dün) gece saatleri itibarıyla AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı güzergâhında 442 hat numaralı otobüslerle yaklaşık yüzde 50 uygun ücretle 20 liraya hizmet vermeye başladı.

YURTTAŞ MAĞDUR OLUYOR

Süreç devam ederken, EGO’nun mevzuat açısından hiçbir engeli olmamasına rağmen yurttaşın iniş-biniş noktalarının belli olması ve kaos yaşanmaması adına yer tahsisi talepli resmi yazılarına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü cevap vermedi. Yüzde 50 daha ucuz ücretle taşımacılık yapan EGO araçlarının seferleri, havalimanına giriş izni olmadığı öne sürülerek engellendi. Mağdur olan yurttaş ise yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Ankara halkının mağdur olmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve BelkoAir’in kanunsuz taşımacılığını sonlandıracaklarını belirtti.

Yurttaşlar şikâyetlerini DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğüne 0312 398 00 00? (35 Hat) numaralı telefondan bildirebiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'TEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan BelkoAir firmasının ihale süresinin dolması üzerine dün gece burası için özel belediye otobüsü kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının içeriye alınmamasını TBMM’de eleştirdi. Özel, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmeti veriyor. Bu dar zamanda buna izin vermiyorlar. Ulaştırma Bakanı’na ulaşılmasını ve Ulaştırma Bakanı’nın bu tuhaf karardan geri dönmesini bekliyoruz” dedi.

SORUN KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, tepkiler üzerine Esenboğa Havalimanı ulaşım krizinin kısmen çözüldüğünü duyurdu. Gültekin, havalimanına alınan otobüslerin bu kez de alt kata geçişine izin verilmediği için gelen yolcunun Ankara'ya ulaşımının engellendiğini belirtti.