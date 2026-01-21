Esenler’de su dolu çukura giren 30 aracın lastiği patladı: 'Fren yapsak arkadakiler vuracak, sağa kaçsak sağdakiler vuracaktı'

Esenler Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde yolda oluşan ve yağışın etkisi ile su dolu çukuru fark edemeyen seyir halindeki otomobillerin sürücüleri çukura girdi.

Araçları zarar gören sürücüler diğer sürücüleri yavaşlamaları için uyarmaya çalıştı.

Çukura giren araçların lastikleri patlarken olay yerine polis, çekici ve lastik tamircileri geldi. Belediye ekiplerinin çalışması sonrasında çukur kapatılırken, yaklaşık 30 aracın lastiği patladı.

Bazı sürücüler çekiciyle araçlarını kaldırırken bazıları lastiklerini tamir ettirdi.

‘SAYMADIM AMA 30-40 TANE ARAÇ VARDI’

Aracı hasar gören Hasan Çetinkaya, "Sol şeritten ilerlerken çukur olduğunu gördük ama fren yapsak arkadakiler vuracak, sağa kaçsak sağdakiler vuracaktı. Mecburen çukura girmek zorunda kaldık. Böyle bir çukur olmaz. Saymadım ama 30-40 tane araç vardı. 15 dakika önce ekip geldi, kapattı ama bir buçuk saat önce oldu. Sağ lastiklerin ikisi de patladı, motorda da ses değişikliği oldu’’ ifadelerini kullandı.

‘ÇEKİCİSİ OLAN, İMKANI OLAN GİTTİ’

Diğer bir sürücü Mesut Erdoğdu, "Bu saate olduğu için karanlıkta çukur fark edilmiyordu. Bizden önce birkaç araçta düşmüştü. Bizimle beraber 30 araç düştü bu çukura. Benim sol iki tekerleğim patladı, jantlarım yamuldu. Polis geldi tutanaklar tutuldu, ondan sonra o çukur kapatıldı. Bizden önceki arkadaşlar polisleri aramışlar. Polisler geldi, polisler geldikten sonra çukur kapatıldı. Toplamda 20-30 araç zarar gördü burada, 15 araç da ileride var. Çekicisi olan, imkanı olan gitti’’ şeklinde konuştu