Esenler’de cadde ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:09

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:09

Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde akşam saatlerinde kalabalık bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahısların kavga ettiği görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.