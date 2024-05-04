Esenler’de cadde ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı
Esenler’de bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken birbirlerine tekme tokat saldıran gruptan 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde akşam saatlerinde kalabalık bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahısların kavga ettiği görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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