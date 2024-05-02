Avcılar'da parkta çıkan kavgada bıçakla yaralandı

Avcılar’da, parkta bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada arada kalan Adem Y. (17) bıçaklanarak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 07:11
Avcılar'da parkta çıkan kavgada bıçakla yaralandı
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Cihangir Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında iddiaya göre parkta arkadaşları ile birlikte olan Adem Y., çıkan kavgada arada kaldı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Tekme ve yumruklarla birbirine giren grup bu sırada bıçak kullandı. Arada kalan Adem Y. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Adem Y.'yi bıçaklayan kişiler daha sonra parktan koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Adem Y.'yi, ilk müdahalenin ardınan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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