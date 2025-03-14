Esenler'de yıkım yapılan bina çöktü, 2 bina tahliye edildi
Esenler'de kontrollü yıkılan bir bina çöktü. Bunun üzerine yan tarafta bulunan 2 bina da hasar aldı.
İstanbul Esenler'e bağlı Turgut Reis Mahallesi 524. Sokakta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan bina aniden çöktü.
Çökme sonucu binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın girişinde, 17 dairelik 6 katlı başka bir binanın ise duvarlarında hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasar gören binalar tahliye edilirken, Esenler Belediyesi ekipleri giriş çıkışların yapılmaması için bina girişlerini mühürledi.
Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından hasar alan 2 binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Öte yandan binanın yıkımı sırasında cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde kepçenin çalışma yaptığı esnada binanın aniden çöktüğü ve sokağın toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.
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