Esenyurt Başkanı Özer’e para aktaran kişi ilk kez konuştu

Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:33

Güncelleme: 01.11.2024 - 11:34

İstanbul Esenyurt’ta, CHP’den Belediye Başkanı seçilen Sosyolog Prof. Dr. Ahmet Özer, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" tutuklanarak, yerine kayyım atanmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özer’in hesap trafiğinin takip edildiği ve hesabına geçmişte PKK ile ilgili hakkında dava ve soruşturmalar açılan Faik Kaplan adındaki kişinin 3 yıldır para aktardığı belirtilmişti. Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına gerekçe gösterilen para aktarımı ile ilgili fezlekede adı geçen Faik Kaplan, ilk kez konuştu.

ÖĞRENCİ KIZI İÇİN EVİNİ KİRALAMIŞ

CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre; Mersin’de ikamet eden ve bir ortağı ile kırtasiye işleten Faik Kaplan, İstanbul’da 3 yıldır Üniversite okuyan kızı Zilan Kaplan’ın, Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait dairede kiracı kaldığını belirterek, “Biz Ahmet hoca ile 3 yıl önce kira sözleşmesi yaparak evi kiraladık. Kızım 3 yıldır o dairede oturuyor ve her ay kirasını Ahmet hocanın hesabına yatırıyoruz. Kirayı ortak olduğun kırtasiyenin hesabından yapıyorum. Bizde kira sözleşmesi mevcuttur” ifadelerini kullandı.

''MAĞDUR EDİLDİK''

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’e böyle bir para çıkışı üzerinden kumpas kurulduğunu ve kendilerinin de mağdur edildiğini söyleyen Faik Kaplan, “Benim geçmişte hakkımda davalar ve soruşturmalar açıldı. Bir çok davadan beraat ettim. Bizlerde bu şekilde mağdur edildik, gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi.