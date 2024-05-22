Esenyurt Belediye Başkanı Özer: Esenyurt ile ilgili algıyı değiştirmemiz lazım

Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:22

Güncelleme: 22.05.2024 - 10:22

Esenyurt'ta suç ortalamasının İstanbul’daki diğer ilçelere bakıldığından orta sıralarda olduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Bu yanlış algı nüfus yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. Nüfus oranı dikkate alındığı zaman biz bu sıralamada birinci değiliz, ortalardayız. Esenyurt için maalesef bir algı yaratılmış. Bu algıyı değiştirmemiz lazım” dedi.

Başkan Özer, Halk TV ekranlarında yayınlanan “Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi” programına konuk oldu. Esenyurt’un sık sık suç haberleri ile gündeme gelmesinin sebepleri hakkında konuşan Başkan Özer, bu algıyı ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Esenyurt’un nüfus yoğunluğuna dikkati çekerek buna rağmen olumsuz olaylar sıralamasında listenin ortalarında yer aldıklarını aktaran Başkan Özer, şunları kaydetti:

“BU YANLIŞ ALGI NÜFUS YOĞUNLUĞUMUZDAN KAYNAKLANIYOR''

“Nüfus oranı dikkate alındığı zaman biz bu sıralamada birinci değiliz, ortalardayız. Esenyurt için maalesef bir algı yaratılmış. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Esenyurt’a ‘Esencılıs’ denilmiş. Bu büyük bir haksızlık. Esenyurt dünyanın en güzel yerlerinden biri aslında. Bu algı bizim ekonomik olarak gelişmemizi engelliyor. Örneğin; yolun bir tarafındaki daire 10 milyon TL değerindeyken diğer tarafında 5 milyon lira. Çünkü medyadaki bu algı ilçemizi olumsuz etkiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak bizim hedeflerimiz arasında. Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt yaratacağız. Basına da buradan çağrı yapmak istiyorum. Reyting uğruna bir takım şeyleri parlatma durumu var. Bu yanlış algı nüfus yoğunluğumuzdan kaynaklanıyor. Hak etmediğimiz bu yanlış, negatif algıyı sileceğiz. Medyada, bazı olumsuz durumların sadece Esenyurt’ta varmış gibi yansıtılmaması gerekiyor. Bu durumun önüne bilinçlendirme toplantıları yaparak geçeceğiz. Hem velilere hem okullara hem de halka ulaşarak bilinçlendirme çalışması yapacağız. Bizler köklü, radikal çözümler üreterek bu yanlışı düzeltmek durumundayız.”

Esenyurt’ta altyapı ve üstyapı sorunları ile ilgili projeler hazırladığını da belirten Özer, şöyle devam etti:

“TEMİZ, YEŞİL BİR ESENYURT İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

“Barış ve kardeşlik şehri Esenyurt, en büyük idealimiz bu. Altyapı ve üstyapı hizmetleri konusunda yaşanan sorunları belirliyoruz. Çünkü çarpık bir kentleşme, imaj sorunları, konut mağdurları gibi sorunlarımız var, bunları çözeceğiz. Ben göreve geldiğimde çöp dağları vardı, ulaşım problemliydi ve yeşil alan sınırlıydı. Şimdi temiz, ulaşılabilir, yeşil bir Esenyurt için çalışıyoruz. Örneğin Esenyurt’ta kentleşme sorunu, yani kentleşememe durumu söz konusu. Bu konu benim uzmanlık alanım olduğu için kentleşememe sorunu fiziki yapıyla ilgili, kentlileşememe sorunu ise insanla ilgili bir konudur. İnsanı odağa koymadığınız her türlü proje başarısız olur. Mesele, imaj meselesi olduğu için uyuşturucu, kadın cinayetleri, mafya çatışmaları gibi konuları en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Bir matematik köyü projemiz var hayata geçirmek istediğimiz. Bu proje gelecekte oluşturacağımız Silikon Vadisi'nin de alt yapısı olacak. Çünkü 3 bin tane fabrikamız, 6 bin işletmemiz var. Katma değeri yüksek bir yapıya doğru gidiyoruz. Esenyurt’ta bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde sadece Esenyurt'u değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin de kaderini değiştireceğiz.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile “Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız” mesajını veren Özer, 40 gün içinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Özer, şunları söyledi:

“İBB İLE ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ”

“Sadece Nisan ayında; 9 ayrı mahallede 7 bin 500 ton asfalt döktük. 18 mahallede 34 ayrı noktada 3 bin ton asfalt yama çalışması yaptık. 115 ayrı noktada 25.845 m² kaldırım imalatı gerçekleştirdik. 20 adet tenteli araç ile aktif olarak bozulan yollara müdahale etmeye devam ediyoruz. Tıkalı olduğu için su baskınlarına yol açan 20.000 adet ızgaranın temizliğini yaptık. Bunların yanı sıra önceki dönemde İBB ile yaşanan sorunları giderdik. Sayın Ekrem İmamoğlu ile çok uyumlu çalışıyoruz ve destekleri bizim için son derece önemli. Biz onu önemsiyoruz, o da bizi önemsiyor. Bana göre İmamoğlu kapsayıcı, vizyoner, çalışkan bir lider ve Esenyurt'a da çok değer veriyor. Birlikte Esenyurt'u 21. yüzyıla hazırlayacağız.”

Esenyurt’ta sosyal alanda gerçekleştireceği projeler hakkında da konuşan Özer, tanzim satış mağazası kuracağının müjdesini de verdi. Özer sözlerini, şöyle sonlandırdı:

“15 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITACAĞIZ”

“Şu anda Yıldız Aşevi'nde bulunan bütün eksiklikleri gideriyoruz. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacağız. Kent lokantaları açarak halkımızın ucuz yemeğe ulaşmasını sağlayacağız. İncirtepe'de bir et ve kuru gıda paketleme ve depolama tesisiyle tanzim satış mağazası kuracağız. Burada ürettiğimiz kavurmaları halkımıza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak vereceğiz. Onları da görmezden gelemeyiz. Mehterçeşme Cemevi'nin temelini bir ay içerisinde atacağız. Esenyurt’ta şuan 6 tane cemevi, çok sayıda camimiz var. Bir inanç masası oluşturup, talep ve ihtiyaçları belirliyor ve çözüm üretiyoruz.”