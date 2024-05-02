Esenyurt Belediye'sinden 'Kampüs Lise Projesi'
Esenyurt Belediyesi geçmiş dönemden kalan Kampüs Lise Projesi'ni tamamlıyor. Proje kapsamında gençlerin nitelikli eğitim alabilmesi ve ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması hedefleniyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçmiş dönemden kalan projeleri tamamlıyor. Bu kapsamda Kampüs Lise Projesi, gençlerin nitelikli eğitim alabilmesinin ve ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması hedefiyle hayata geçiriliyor.
Esenyurt Belediyesi’nin yapımına başladığı Kampüs Lise projesinde çalışmalar devam ediyor. Beş lisenin bir arada bulunduğu projede, yurt binası, kapalı spor salonu ve fen lisesinin çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı. Kampüs Lise içerisinde anadolu, fen, imam hatip, meslek ve spor lisesi bulunuyor. Proje, kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açılacak.
3 BİN 600 GENÇ EĞİTİM ALACAK
Beş farklı branştaki liseyi aynı kampüste buluşturacak proje bittiğinde, okul konusunda yetersizlik yaşayan Esenyurt’un eğitim sorununun çözümüne katkı sağlayacak. Projede ayrıca spor alanları, amfi, 26 atölye, sosyal tesis alanları, kütüphane, konferans salonu, 104 yataklı yurt binası, 824 kişilik yemekhane ve otopark bulunuyor. 1 milyar 52 milyon TL bütçe ayrılan proje tamamlandığında 3 bin 600 genç burada eğitim alacak.
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