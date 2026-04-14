Esenyurt metrosu polemiği… Kayyım Aksoy’a CHP’li Özgür Çelik’ten sert yanıt

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Can Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı “Esenyurt Metrosu Nerede” paylaşımına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yanıt verdi. Çelik, “2019 yılında İBB yönetimi partimize geçtiği günden beri hükümet yatırım programlarından İstanbul’un büyük altyapı projeleri çıkartılıyor. İstanbul halkı cezalandırılıyor. Erdoğan, Esenyurt ve 3. Bölge trafiğini büyük oranda rahatlatacak, finansmanı ve projesi hazır olan Sefaköy Beylükdüzü metrosunun onayını yıllardır vermiyor” dedi. Çelik, “Kayyum görünümlü acemi siyasetçiye de bir kez daha tavsiyemizi yeniliyorum: Memuriyetten istifanı ver, AKP’ye kaydını yaptır, siyaset arenasında mertçe mücadele et” dedi.

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Can Aksoy sosyal medya hesabından “Neden Esenyurt Metrosunu arıyoruz” başlığı ile yaptığı paylaşımda “Esenyrut kamuoyu yoklamalarında, ilk sırada yüzde 42 ile ulaşım ve trafik sorunu geliyor. Trafiğin en önemli sebebi, raylı ulaşımın olmaması. Çalışan nüfusun yoğun olduğu Esenyurt’ta mesaiye geliş gidiş saatlerinde trafik kilitleniyor. Esenyurtluların hayatında en çok etki eden trafik sorunun tek çözümü metro. O yüzden soruyoruz: Esenyurt Metrosu Nerede?”

Aksoya, cevap CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“AKP ADINA BİZ UTANIYORUZ”

“Esenyurt’ta devlet memuru olduğu halde siyaset yaparak yasaları hiçe sayan kayyum, halkın parasıyla İBB’yi yıpratmak için kampanya yapıyor. İstanbul’a geleli daha 3 yıl olmuş, Esenyurt’un mahallelerini say desek sayamayacak bir atanmış memur, devlet teamüllerini tanımadan, kendince siyasetçilik oynuyor. Herhalde AKP ilçe başkanlığı içinde bir tane bile başarılı siyasetçi çıkmamış ki Esenyurt Belediye Başkanlığı için bu atanmış bürokratı hazırlıyorlar. Bu garabetten AKP adına biz utanıyoruz.

“HER KOŞULDA TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

2019 yılında İBB yönetimi partimize geçtiği günden beri hükümet yatırım programlarından İstanbul’un büyük altyapı projeleri çıkartılıyor. İstanbul halkı cezalandırılıyor. Erdoğan, Esenyurt ve 3. Bölge trafiğini büyük oranda rahatlatacak, finansmanı ve projesi hazır olan Sefaköy Beylükdüzü metrosunun onayını yıllardır vermiyor. Kendi finansmanımızı sağlayarak dünyada en çok metro inşaatı yapan şehiriz. Bununla gurur duyuyoruz. Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yıllardır bekleyen, beklenen ve ihtiyaç duyulan hatlarımızı tamamlıyoruz. Her koşulda tüm gücümüzle çalışacağız.

“KAYYUM GÖRÜNÜMLÜ ACEMİ SİYASETÇİYE DE BİR KEZ DAHA TAVSİYEMİZİ YENİLİYORUM”

Esenyurt’u da İstanbul’un dört bir yanını da metrolarla kuşatacağız. Kayyum görünümlü acemi siyasetçiye de bir kez daha tavsiyemizi yeniliyorum: Memuriyetten istifanı ver, AKP’ye kaydını yaptır, siyaset arenasında mertçe mücadele et. Yıllardır kendi partisine emek veren, Esenyurt’un sokaklarında yerel siyaset yapan AKP yöneticilerine de kendilerine ve seçmenlerine bu saygısızlığı daha fazla yapmamalarını öneriyorum.”