Esenyurt'ta 17 yaşındaki saldırgan işyerini kurşunladı, üzerinden el bombası çıktı

5.05.2026 15:47:00
İHA
Esenyurt'ta daha öncede kurşunlandığı öğrenilen bir kafeye yeniden silahlı saldırı düzenlendi. O sırada çevreden geçen gece bekçileri, 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli silahlı saldırganı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay, sabah 04.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Can İ. isimli çocuk yaştaki saldırgan, kafenin önüne gelerek silahını ateşledi. 6 el ateş eden şahıs olayın ardından koşarak kaçarken, o sırada çevreden geçen gece bekçileri silahlı saldırganı kovalamaya başladı.

Şahıs kaçtığı sırada elindeki poşeti çalıların arasına atarken, ihbar üzerine destek amacıyla çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yakalanan silahlı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

ATTIĞI POŞETTEN BOMBA ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından bekçilerin kovaladığı Mehmet Can İ., koşarken bir poşeti çalıların arasına attı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemede şahsın üzerindeki el bombasını çalıların arasına attığı tespit edildi.

Yapılan üst aramasında ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, kurşunlanan kafenin daha önce de silahlı saldırıların hedefi olduğu öğrenildi.

Akın Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Yasal düzenleme mi geliyor? Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi’nde kabul etti. Gürlek, toplumda “cezasızlık algısı” bulunduğunu belirterek, “Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız” dedi. Gürlek, "Toplumun yüzde 81'i cezaları yetersiz buluyor, ben de katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma sorunu da yeniden tartışılıyor: 30 milyon ruhsatsız silah Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma tartışmaları yeniden tartışılıyor. Adli bilişim uzmanı Altun, ruhsatlı silah sayısının yaklaşık 2.9 milyon olduğuna dikkat çekti. Altun, “Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla yaşamını yitiriyor. Bu, küçük çaplı bir savaş demek” ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme geliyor' Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar tarafından mağdur edilen ailelerle bir araya geldi. Gürlek, “Şu anda hem komisyonumuz çalışıyor hem de 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.