Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma sorunu da yeniden tartışılıyor: 30 milyon ruhsatsız silah

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan, dokuz kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı okul saldırıları ile sarsılırken şiddet olaylarının bireysel silahma boyutu yeniden gündeme taşındı.

Cumhuriyet’e konuşan emekli polis ve adli bilişim uzmanı İsa Altun, “Yaklaşık 2.9 milyon ruhsatlı, 30 milyon civarında ise ruhsatsız silah olduğu tahmin edilmekte. Ruhsatsız silahlar karayolu üzerinden Irak, Suriye, İran ve Avrupa’dan geliyor. Emniyet verilerine göre Türkiye’de ruhsatlı silah sahibi olanların toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 4’tür. Silahlı şiddet olayları son altı yılda yüzde 74 arttı” dedi.

Altun, “Bireysel silahlanmayı önleyici düzenleme yapılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde duyarlı bazı milletvekilleri tarafından defalarca araştırma önergeleri, teklifler verilmesine rağmen maalesef ki ilgili ve yetkililerce kabul edilmiyor, bu da bireysel silahlanmaya resmen göz yummak oluyor” uyarısında bulundu.

‘5 BİN TL’YE SİLAH’

“Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla yaşamını yitiriyor. Bu, küçük çaplı bir savaş demek” vurgusu yapan Altun, “Her 100 kişiden 15’i kaza kurşunu ile yaşamını yitirmiş. Silahlı şiddet olayları yüzde 65.7 oranında ölümle, yüzde 33.2 oranında yaralanma ile sonuçlandı. Dikkat çeken nokta, aile içi şiddette ve havaya ateş açma olaylarında kullanılan ateşli silahların, 18 yaşını dolduran herkesin elde edebileceği tüfek olduğudur. Telegram ve sosyal medyada 5 bin TL’ye saatler içinde kuru sıkı silahtan bozma tabancalar temin edilebilmektedir. Çocuklarda son yıllarda bireysel silah edinme ve kullanma oranları yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Altun, sorunun çözümü için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Ruhsat başvurularında kapsamlı psikolojik testler uygulanmalı. Riskli durumlarda silahlara geçici veya kalıcı el koyma mekanizmaları sağlanmalı. Medyada silah kullanımını özendirici içerikler sınırlanmalı. Güvenli saklama zorunluluğu getirilmeli. İşsizlik, yoksulluk ve toplumsal eşitsizlikler azaltılmalı. Okullarda öfke ve stres kontrolü eğitimi verilmeli. Silah sahipliği ve suç istatistikleri şeffaf şekilde tutulmalı. Kaçak silah ticaretine yönelik daha sert yaptırımlar ve etkin denetimler yapılmalı.”