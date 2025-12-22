Esenyurt'ta faciadan dönüldü! Bariyerlere çarpan servis midibüsü yoldan çıktı

Feci kaza, saat 05.30 sıralarında Avcılar–Haramidere Bağlantı Yolu’nun Esenyurt mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle şoförü D.Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LUS 552 plakalı servis midibüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Yol kenarındaki otluk alana kayan midibüs, 1076. Sokak’ta bulunan bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, çalışmaların ardından midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.